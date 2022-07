Atelierbesuch in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Lockerer Austausch von Interessierten in Heiligenstadt.

Als Vermittlerin zwischen Kultur- und Bildungsakteuren möchte Franziska Most, Kulturagentin für Nordthüringen der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen, agieren und Möglichkeiten zur Entwicklung und Finanzierung künstlerisch-kultureller Vorhaben an Schulen aufzeigen. Sie lädt Interessierte für Dienstag, 13. September, 13 bis 16 Uhr, in die Ko-ra-le in Heiligenstadt ein. Zudem geht es ins Atelier von Uta Oesterheld-Petry. Dort ist Gelegenheit zu einem lockeren Austausch. Auf Lehrende aller Fachrichtungen und Kulturschaffende, die spannende Themen und Lehrplaninhalte mit kultureller Bildung verknüpfen möchten, freut sich Most. Anmeldung: f.most@lkj-thueringen.de.