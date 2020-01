Attraktion im Leinebad in Leinefelde

Attraktion im Leinebad in Leinefelde

Eine neue Attraktion hat das Leinefelder Leinebad: eine außergewöhnliche Sauna. Der „Schwitzkasten“ in Form eines Holzfasses, angelehnt an die Whiskyburg Scharfenstein, bietet bis zu acht Personen Platz. Da die Fasssauna im Ganzen und anschlussfertig geliefert wurde, musste ein Schwerlastkran die Konstruktion an ihren vorgesehenen Platz hieven.