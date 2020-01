Auch die Großen geben sich die Ehre

Es wird atemberaubend, bunt, schrill, witzig, mal lauter, mal leiser. „Ganz so, wie es sich die Eichsfelder wünschen“, sagt Cathleen Köchy, der die künstlerische Leitung des Eichsfelder Kulthauses obliegt, und blättert gedankenversunken im Spielplan für das erste Halbjahr.

Nachdem 2019 ein ganz starkes Theaterjahr war, in dem 19.857 Veranstaltungsbesucher gezählt wurden, noch einmal über 900 Besucher mehr als im Jahr davor, soll auch 2020 ein erfolgreiches werden. „Mit einer Auslastung von 83,12 Prozent stehen wir sehr gut da“, meint Cathleen Köchy und freut sich, dass die Eichsfelder das Haus immer mehr schätzen. Und die kommen in allen Altersgruppen – von drei bis 90 Jahre.

So bunt gemischt wie das Publikum ist auch das Programm: „Es ist quasi das Spiegelbild.“ Ein großer Vorteil: Das Kulturhaus ist ein Gastspieltheater und kann sich daher den Wünschen der kleinen und großen Gäste anpassen. Doch was lieben die? „Alles“, sagt Cathleen Köchy spontan. Bei den Kindern sind es unter anderem die Märchen, die die Fantasie beflügeln, bei den 18- bis 25-Jährigen gehören die Musicals zu den Rennern und zunehmend auch Schlager, da sich die Interpretenszene verjüngt hat. Bei der älteren Generation erfreuen sich nach wie vor vor allem die Volksmusikveranstaltungen großer Beliebtheit. „Shows sind gefragt, und es wird gern gelacht“, weiß Köchy.

Höhepunkte im vergangenen Jahr waren das Konzert mit Weltstar Paul Potts und auch das Mozart-Requiem, das mit Chor, Orchester, Vokalsolisten und Ballett zu erleben war und der künstlerischen Leiterin sehr am Herzen lag – auch weil die Aufführung kurz vor dem Palmsonntag lag. Mozarts unvollendet gebliebene Messe von 1791 ist eines der eindringlichsten klassischen Meisterwerke überhaupt und begeisterte im Kulturhaus unter anderem neun Kirchenchöre. Zudem lud Pfarrer Ludger Dräger zu einem Vortrag zu dem Thema ein, stimmte damit ein und schlug den Bogen zu der Veranstaltung und zum Palmsonntag. „Es war wirklich ein Erlebnis, die Gäste bestens vorbereitet.“ Auf große Resonanz stieß vor ein paar Wochen auch das Christmas-Musical mit englischen Künstlern. Für einen Auftritt bewerben konnten sich Kinderchöre. Gewonnen hat der Kinderkirchenchor von St. Gertrud aus Dingelstädt, sagt Cathleen Köchy, die noch immer ganz begeistert von den Kleinen ist, die sogar im Kostüm kamen.

Und dann erzählt sie: „Die Eichsfelder singen gern, und sie singen gut. Sie machen bei den Shows mit, haben keine Hemmungen. Sie wollen etwas Erleben und Spaß haben.“ Zuletzt erlebt hat sie das bei „Tina – The Rock Legend“, bei der ein Herr aus der ersten Reihe so gut mittanzte, dass er den Akteuren fast die Show stahl. „Kunst entsteht, wenn Bühnen- und Publikumsbereich eins werden“, meint sie und erinnert sich wohl noch lange an den vergangenen Freitag, der nicht nur einen großartigen Abend hatte, sondern bei dem der Funke einmal mehr übersprang. Er zeigte aber auch, dass die Produktionen, die ins Eichsfelder Kulturhaus kommen, immer größer und bedeutender werden. Und das setzt sich in diesem Jahr fort.

„Der Start allein war schon mit drei ausverkauften Veranstaltungen toll“. Nächstes Highlight wird am Freitag Moscow Circus on Ice „The Grand Hotel“, dann legen die Eiskünstler aus Moskau, die sonst nur in großen Hallen gastieren, in der Kreisstadt einen Zwischenstopp ein. Freuen darf sich das Publikum auf eine Geschichte, in der es um Liebe, Hass, Intrigen, Überraschungen und Abenteuer geht, gemischt mit viel Akrobatik. Allerdings wird nicht echtes Eis auf der Bühne verwendet, verrät Cathleen Köchy. Zwei Tonnen ‚Kunststoffeis‘ werden verlegt, auf die es dann mit Schlittschuhen geht. Für ihr Team wird der Aufbau eine technische Herausforderung, das steht schon jetzt fest.

Ein schöner Lohn für alle Bemühungen im Vorfeld ist es jedoch stets, wenn das Haus ausverkauft ist. Schon jetzt ist das bei fünf Veranstaltungen in diesem Jahr der Fall. Wie immer dabei ist „Zauber der Travestie“. Besonders beliebt ist die bunte Show bei den Damen. Immer um den Frauentag wird sie präsentiert und lockt 18- bis 70-Jährige. „Auch einige Männer kommen, denen rate ich, sich nicht in die erste oder zweite Reihe zu setzen, denn da heißt es auf jeden Fall mitmachen.“ Weil die Karten so gefragt sind, läuft bereits der Vorverkauf für 2021. „Nach dem Auftritt gibt es immer Schlangen an der Theaterkasse“, weiß Köchy. Sie freut sich aber auch auf Karat, die ihr 45-jähriges Bestehen mit 45 Konzerten feiern. Eines gibt es in Heiligenstadt.

Während Comedy und Shows sehr gut laufen, ist es schwieriger mit dem klassischen Sprechtheater. Das, so Köchy, sei nicht mehr im Plan, Schulveranstaltungen alle zwei, drei Jahre gibt es jedoch.

Ein wachsendes Publikum verzeichnet derweil das Benefizkonzert für die Aktion „Thüringen hilft“, und auch in Sachen Ballett kommen die Eichsfelder langsam auf den Geschmack. Zu den Geheimtipps von Cathleen Köchy gehören unter anderem auch die Auftritte der Grande Dame Vicky Leandros, von Katrin Weber und Gunther Emmerlich, aber auch im zweiten Quartal von Ute Freudenberg oder den 12 Tenören.

Am Herzen liegen ihr aber auch die Kinder und Familien. Zehn Prozent des Spielplans sind für sie bestimmt. „Kultur ist wichtig, gerade auch im digitalen Zeitalter. Man muss erleben, was Menschen auf der Bühne produzieren. Das darf nicht verloren gehen, das müssen wir den Kindern zeigen.“