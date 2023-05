Auch im Eichsfeld erkennen wir sie an ihren Früchten

Müll ist nicht nur in Wäldern ein Problem, auch in einen Pfarrgarten im Eichsfeld fliegt so einiges achtlos hinein.

Johannes Möller, Pfarrer in St. Martin Heiligenstadt, hält nichts davon, sich für das Klima auf Straßen festzukleben. Er sieht die Verantwortung durchaus woanders.

Endlich Frühling! Es blüht und grünt im Garten. Wunderschön, ob Tulpen oder Löwenzahn. Birne, Apfel, Kirsche und Pflaume bringen ihre Blüten. Insekten sind unterwegs und bestäuben. Da freut man sich schon auf die Früchte, die hoffentlich reifen werden. Allerdings finde ich auch andere Dinge, die so gar nicht zu diesen Frühlingsgefühlen und der Schönheit passen wollen: Flaschen, Dosen und Papier, Hundekot-Tütchen, Schuhe, Kleidungsstücke, vor Ostern sogar ein großer roter Gymnastikball und viel anderer Abfall. Was da von der Sperbergasse aus Tag für Tag so alles über die Mauer im Pfarrgarten landet, füllt pro Jahr eineinhalb Mülltonnen.

Und in der Stadt sieht es nicht viel anders aus, obwohl der nächste Papierkorb nur wenige Meter weiter steht. Wie schade, wie acht- und gedankenlos. Wie weit klaffen doch heutzutage Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Wir reden über Klimaschutz und Bewahrung der Schöpfung, doch sind wir bereit, wirklich etwas zu tun? Und mit dem Tun meine ich nicht, an Freitagen lautstark für Zukunft zu demonstrieren und dabei auf dem Weg eine Spur von Abfall zu hinterlassen oder mich auf Straßen festzukleben oder gar Kunstwerke, Gebäude oder Denkmäler zu beschmutzen oder mutwillig zu beschädigen, um damit die Regierenden zu erpressen.

Pfarrer Johannes Möller von St. Martin in Heiligenstadt. Foto: Eckhard Jüngel

Ich meine damit die vielen kleinen Schritte, die sichtbar werden lassen, dass mir die Bewahrung der Schöpfung wichtig ist. Dies fängt in meinem Ort, vor meiner Haustür an! „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen!“ Es kommt auf uns an. Zeichen setzen kann ich auch im Stillen, indem ich mich bücke, um Kippen und Papier aufzuheben. So beginnt Schöpfungsachtsamkeit! Noch konsequenter wäre dann allerdings der Verzicht oder wenigstens sehr sparsame Gebrauch so rohstoffreicher und Energie-intensiver Geräte wie Smartphone und Internet, E-Bikes und E-Roller, Auto und Motorrad … Durch Schreien, Festkleben oder Beschmutzen kommen wir nicht voran.

Setzen wir unsere Kraft und Energie doch für neue zukunftsweisende Wege, für Forschen mit Phantasie nach effektiveren Lösungen ein. Diese brauchen wir. Denn die Klimaerwärmung werden wir nur bedingt aufhalten können; wir müssen lernen, mit ihr zu leben! Deshalb sind die kleinen Dinge und Schritte so nötig: im Garten, unseren Orten und unserem Land. Und natürlich auch Achtsamkeit. Ja, das fängt bei mir und dir an. Also mach nicht so viel Worte, fang an und bück dich. Damit ehrst du unseren Schöpfer und tust etwas zur Bewahrung unserer Schöpfung. Und dann können wir alle zusammen den Frühling ohne falsche Früchte genießen.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Frühlingswochenende!