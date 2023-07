Auf den Spuren der Eichsfelder Wildbienen

Schönhagen. In den Schaugarten Schönhagen wird zu einer Führung zu den Wildbienen eingeladen. Es gibt für die Teilnehmer Tipps, wie man die Tiere im heimischen Garten fördern kann.

Im Schaugarten können Wildbienen ganz nah erlebt werden. Zu einer Führung wird daher am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr nach Schönhagen eingeladen. Die Teilnehmer bekommen an diesem Tag einen tieferen Einblick in die Lebensweise dieser interessanten und wichtigen Tiergruppe. Außerdem gibt es Tipps von Patricia Saif, wie man Wildbienen im eigenen Garten gezielt fördern kann. Dazu wird unter anderem das Wildbienen-Hotel am Schaugarten besichtigt.

Das Seminar findet in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen e.V. statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung unter Telefon 036082/40695 oder per E-Mail an info@kuhmuhne.de.