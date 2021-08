Auf den Spuren der Eichsfelder Geschichte

Eichsfeld. Wanderungen und Konzerte gibt es im Eichsfeld am Wochenende

Neben den Gedenkveranstaltungen zu 60 Jahre Mauerbau gibt es an diesem Wochenende auch wieder einige Konzerte. Zudem wird zu einer Wanderung und einer Litera-Tour in Heiligenstadt eingeladen.

Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor in Heiligenstadt

Zu ein festlichen Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff wird am Freitag um 19 Uhr in die evangelische Kirche St. Martin in Heiligenstadt eingeladen. Die Gäste werden eine musikalische Reise von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg mit Romanzen, Geschichten und Balladen erleben.

Gedenken an 60 Jahre Mauerbauin Teistungen

Neben öffentlichen Führungen anlässlich des Gedenkens 60 Jahre Mauerbau lädt das Grenzlandmuseum Teistungen am Freitag um 17 Uhr zur Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Grenzlandweg mit Gedenkrede ein. Um 20.30 Uhr gibt es ein Open-Air-Kino auf dem Grenzlandweg. Gezeigt wird der Film „Das schweigende Klassenzimmer“. Am Samstag um 16 Uhr zeigt das Buchfink-Puppentheater aus Göttingen für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahre das Stück „Bis Mitternacht an die Grenze...“ und um 20.30 Uhr folgt erneut eine Filmvorführung auf Grenzlandweg. Gezeigt wird „Eins, zwei, drei“ von Billy Wilders – ein Film, dessen Dreharbeiten im Sommer 1961 vom Bau der Mauer unterbrochen wurden.

Grenzwanderung von Linderwerra zum Grenzmuseum

Das Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg lädt am Samstag um 11 Uhr zu einer Grenzwanderung von Lindewerra zum Museum ein. Gerhard Propf führt die Gäste anlässlich des Gedenkens 60 Jahre Mauerbau über den historischen Kolonnenweg entlang dem Grünen Band. Am Sonntag lädt das Museum um 11 und 14 Uhr zu öffentlichen Führungen ein.

Wanderung in das Pferdebachtalbei Heiligenstadt

Zu einer Themenwanderung in das Pferdebachtal wird am Samstag ab 10 Uhr eingeladen. An der ehemaligen Schmalspurbahn nach Eschwege wurden im Dritten Reich Kraft- und Schmierstoffe gelagert. Die ehemalige Heerestankanlage der „Wifo“ wurde in den Jahren 1938 bis 1940 errichtet. Nur noch wenige Reste zeugen von der Anlage, die am 8. April 1945 gesprengt wurde. Treffpunkt ist der Marktplatz. Wer möchte, kann sich der Wandergruppe auch um 10.45 Uhr am Parkplatz Neun Brunnen anschließen.

Spuren von Heine undjüdische Geschichte in Heiligenstadt

Zu einer Litera-Tour wird am Samstag unter dem Motto „Auf den Spuren Heinrich Heines und der jüdischen Stadtgeschichte“ in Heiligenstadt eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr im Kurpark. Die Tour verbindet literarische, künstlerische und museale Eindrücke vor Ort und vermittelt das Gespräch mit eingeladenen Fachleuten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Gäste erwartet eine künstlerische Heine-Lesung im Kurpark mit dem Autor und Sprecher Hubert Schirneck und anschließend ein Stadtspaziergang zu Erinnerungsorten jüdischen Lebens durch Christian Stützer, Gründungsmitglied des Initiativkreises „Jüdisches Erbe in Heiligenstadt“. Den dritten Programmpunkt bildet der Besuch des Literaturmuseums „Theodor Storm“.

Konzerte an der Stadtmauerin Bad Sooden-Allendorf

Als Local Artist steht Albert N’sanda am Samstag ab 20 Uhr auf der SoundGarten-Bühne an der Stadtmauer in Bad Sooden-Allendorf. Unterstützt von renommierten Kollegen aus der Musikszene dürfen sich die Fans auf bekannte Hits aus Soul – Funk – R&B und Pop freuen. Am Sonntag spielen an gleicher Stelle ab 13 Uhr die Blechbuben. Ihr Programm umfasst die ganze Palette der Volks- und Blasmusik bis hin zum modernen Schlager sowie alt bekannten Polkaklängen.