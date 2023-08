Auf den Spuren von Carl Friedrich Gauß in der Eichsfelder Nachbarschaft

Göttingen. Carl Friedrich Gauß ist einer der berühmtesten Söhne der Eichsfelder Nachbarstadt Göttingen. Eine Stadtführung widmet sich speziell dem berühmten Forscher.

Wie hat der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauß in Göttingen gelebt und welche Forschung gelang ihm in der Universitätsstadt? Um diese Frage geht es in der Stadtführung, die die Tourist-Information Göttingen am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr anbietet.

Göttingen nahm im Leben von Gauß eine zentrale Rolle ein. Die alte Sternwarte war gleichzeitig sein Arbeits- und Wohnort. Gauß war Professor an der Universität und leistete bedeutende Arbeiten auf den Gebieten Mathematik, Astronomie, Geodäsie und Physik.

Gemeinsam mit Wilhelm Weber hat er ab 1830 die Welt vermessen: Sie erforschten den Erdmagnetismus und bauten ausgehend von Göttingen Messstationen auf der ganzen Welt auf. Obwohl er mehrere Rufe an andere Universitäten erhielt, lebte er bis zu seinem Tod in der Göttinger Sternwarte. Das Grab von Gauß befindet sich auf dem Albani Friedhof. Bei dem Rundgang werden die Orte lebendig, an denen Gauß arbeitete. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind für zehn Euro pro Person online oder in der Tourist-Information erhältlich.

Infos: www.mein-goe.de/gauss