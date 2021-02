Ecklingerode. Eine 53-jährige Frau hatte am Donnerstagmorgen nach einem Unfall noch einmal Glück im Unglück.

Sie fuhr gegen 5.35 Uhr bei Ecklingerode in Richtung Duderstadt in Niedersachsen. In einer Kurve kurz vor der Landesgrenze verlor die Frau auf spiegelglatter Straße die Kontrolle über ihren Seat Ibiza.

Das Fahrzeug dreht sich, beschädigt ein Straßengeländer und Verkehrszeichen, bevor es mit einer Fahrzeugseite in den Graben rutschte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, am Auto entstand Totalschaden.