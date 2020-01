Auf zur Spinnen-Safari im Eichsfeld, und zwar im Baumarkt

Das verregnete und viel zu warme Wetter des bisherigen Winters mit seinen unangenehmen Begleiterscheinungen wie Nässe, Matsch, schlechter Sicht und Rheumabeschwerden, ist selbst für hartgesottene Naturfreunde nicht gerade dazu einladend, den heimischen Pflanzen und Tieren nachzuspüren. Als Alternative bietet sich der Besuch eines der eichsfeldischen Baumärkte an, genauer deren Zimmerpflanzenabteilungen.

Zwischen höheren Säulenkakteen und anderen Sukkulenten kann der Naturfreund hier nämlich häufig die waagerecht ausgerichteten Radnetze der Federfußspinne (Uloborus plumipes) finden. Um die Tiere selbst zu entdecken, muss man aber genau hinsehen, denn sehr groß sind diese nicht. Die Weibchen erreichen gerade mal 4 bis 6 Millimeter. Die viel kleineren Männchen und Jungtiere kann man dann schon mal für Staubkrümel halten. Zu diesem Eindruck tragen auch die dichte, filzige Körperbehaarung und die graue, braune oder gelbliche Grundfärbung bei.

Mit einer Lupe erkennt man aber die Feinheiten der hübschen Spinnen, etwa die federartigen Haarpinsel an den unteren Schenkeln der Vorderbeinen. Diese haben der Spezies den deutschen Namen eingebracht. Ursprünglich stammt die Federfußspinne aus tropischen und subtropischen Gefilden und wurde nach Europa eingeschleppt. Während sie sich im Mittelmeergebiet auch im Freien etabliert hat, kann sie in Mittel- und Nordeuropa nur in wohl temperierten Gewächshäusern und Gartenmärkten überleben.

An solchen Orten kann sich die Federfußspinne seit etwa 1990 stetig ausbreiten, trotz der im Zimmerpflanzenanbau reichlich eingesetzten Pflanzenschutzmittel. Die Federfußspinne gehört zur Familie der Kräuselradnetzspinnen. Typisch für diese Spinnen ist, dass sie ihre Fangfäden nicht, wie viele andere Spinnen, mit Klebetröpfchen ausstatten, sondern mit stark gekräuselten Fäden behängen, in welchen sich dann die Beutetiere verfangen.

Alle Kräuselradnetzspinnen haben keine Giftdrüsen, was eine absolute Ausnahme unter den Spinnen der Welt ist. Deshalb können sie auch nur sehr kleine Beutetiere überwältigen, welche sie durch blitzschnelles Einwickeln in Seidenwolle bewegungsunfähig machen. In den Gartenmärkten kommen als Beute vor allem Blattläuse und Springschwänze in Frage, weshalb sich die Spinnen aus Sicht des Gärtners als Nützlinge erweisen.

Dass die winzigen Männchen sich dem Weibchen zwecks Paarung mit ritualisiertem Zupfen an dessen Netzfäden nähern, ist sicherlich schwer zu beobachten, aber mit etwas Geduld vielleicht doch möglich. Also, lieber Naturfreund, bei Regenwetter ab in den nächsten Baumarkt. Denn auch als Nichtheimwerker kann man dort vergnügliche Stunden verbringen. Wichtig ist, die Lupe nicht zu vergessen.