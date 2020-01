Aufbruch mit hohem Risiko in Dingelstädt

Grenzöffnung vor 30 Jahren, in diesem Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit – Das nimmt Georg Funke zum Anlass, sich an die Anfänge des Aufbruchs in Dingelstädt zu erinnern, an die Geschichte der Gründung der Gruppierung „Christliches Zentrum“ / „CWE“ an der Unstrut. „Die erfolgte am 27. Oktober 1989 auf dem Kerbschen Berg“, erinnert sich Georg Funke, der für die CWE heute im Stadtrat von Dingelstädt arbeitet. „1998 erfolgte eine Umbenennung in Christliche Wählergemeinschaft Eichsfeld. Und von 1990 bis heute ist das frühere Christliche Zentrum, jetzt CWE, ohne Unterbrechung im Dingelstädter Stadtrat vertreten.“

In diesen Tagen 1989 sei zwar das Ende der kommunistischen Diktatur in der DDR längst eingeläutet gewesen, aber noch beherrschte berechtigte Angst vor staatlicher Willkür, vor Polizei und Staatssicherheit die meisten DDR-Bürger, sagt Funke. Er erinnert sich dabei an einige Ereignisse 1989: „Fälschung der Wahlergebnisse vom 7. Mai, die Solidarisierung der Volkskammer mit den chinesischen Machthabern im Zusammenhang mit der äußerst brutalen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, die Ausreisewelle vor allem über Prag. Ungarn öffnete am 19. August für kurze Zeit die Grenze bei einem Paneuropäischen Picknick.“ Ein wichtiger Meilenstein dieser Monate ist für Georg Funke der 30. September 1989, als um 18.59 Uhr Hans Dietrich Genscher den Botschaftsflüchtlingen in Prag die Nachricht brachte, dass sie ausreisen dürfen. „Wie viele Menschen in der DDR sich die Frage nach dem Abhauen stellten, kann man nicht einmal erahnen“, sagt der Dingelstädter. „Aber noch ging die Staatsmacht mit äußerster Brutalität gegen Andersdenkende vor.“

In Dingelstädt fand am 9. Oktober der erste Friedensgottesdienst auf dem Kerbschen Berg in einer voll besetzten Kirche statt. „Die nachfolgenden montäglichen Gottesdienste mussten wegen der großen Teilnehmerzahl ins Freie verlegt werden. Danach formierte sich jedes Mal ein Demonstrationszug vom Kerbschen Berg in Richtung Pfarrkirche. Bei der ersten Demonstration hat der damalige Dingelstädter Kaplan Bruno Wagner noch Kirchenlieder angestimmt, sicher auch um die Angst etwas zu vertreiben.“ Und so wurde im Schutz der Kirche auf Initiative des Dingelstädters Frido Kaufhold das „Christliche Zentrum“ gegründet. Geistlicher Beirat war ein Franziskaner-Pater. „Eine Unterstützung der damals zugelassenen Parteien gab es in Dingelstädt nicht. Sie hielten sich bedeckt und traten erst nach dem Fall der Mauer an die Öffentlichkeit.“ Schließlich erfolgte am 30. Oktober nach dem Friedensgottesdienst die öffentliche Bekanntgabe der neuen politischen Vereinigung. „Man verlas einen Aufruf und nannte die Gründungsmitglieder namentlich. Das barg ein hohes Risiko für diese Personen, denn zu dem Zeitpunkt wusste niemand, wie die Staatsmacht reagieren würde.“