Auffahrunfall im Eichsfeld: Zwei Verletzte müssen ins Krankenhaus

Uder. Zu einem Auffahrunfall kam es in Uder. Zwei Frauen werden dabei verletzt.

Die 26-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, die Schmiedegasse in Uder. Als sie nach links auf einen Parkplatz fahren wollte, fuhr die dahinter befindliche 41-Jährige mit ihrem VW auf den Skoda auf. Die Beifahrerin im Skoda und die Fahrerin des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

