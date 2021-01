Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitag gegen 15.30 Uhr in Leinefelde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhren zwei Kraftfahrer mit ihren Autos hintereinander die Zeißstraße in Richtung Ortsumfahrung Bundesstraße 247. Dass der erste verkehrsbedingt anhalten musste, übersah der andere und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.