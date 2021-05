Ein Tier wie dieses (Symbolfoto) hat am Freitag einen Polizeieinsatz verursacht.

Aufregung in Küllstedt um einen Hund

Küllstedt. Die Nachricht, ein Rottweiler hätte ein Kind verletzt, versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft. Die Sache war aber anders.

Ein angeblich freilaufender Rottweiler hat am Freitag in Küllstedt für Aufregung gesorgt. Zunächst gab es die Information, der Hund hätte ein Kind verletzt.

Laut Polizei verhielt es sich anders: Der Halter des Hundes war gestürzt und hatte eine Platzwunde am Kopf erlitten. Der Rottweiler sei danach aufgeregt um sein Herrchen herumgerannt, worauf sich ein Kind erschreckt habe. Der Hund habe, so die Polizei, einen Maulkorb getragen und niemanden verletzt. Ein Passant habe sich um das verängstigte Kind gekümmert und den Bruder des Gestürzten informiert. Der habe den Hund schon bald an sich genommen.