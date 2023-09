Marcel Gunkel von den Eichsfeldwerken, Christoph Günther vom Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld Touristik, Sarah Kaufung von den Eichsfeldwerken und Jeannette Löser vom Projektteam Deutscher Wandertag nahmen die Beschriftung des Linienbusses in Augenschein.

Aufschrift auf Eichsfelder Linienbus wirbt für ein Großereignis in der Region

Eichsfeld. Der Deutsche Wandertag findet im kommenden Jahr in Heiligenstadt und dem gesamten Eichsfeld statt. Ein Linienbus wirbt für die Großveranstaltung.

In einem knappen Jahr ist es soweit: Der 122. Deutsche Wandertag 2024 in Heiligenstadt und der Region Eichsfeld beginnt. Um das vom 19. bis 22. September stattfindende Großereignis zu bewerben und darauf einzustimmen, verkehrt jetzt ein moderner Linienbus der Eichsfeldwerke im Eichsfeld mit einer auffälligen Beschriftung, teilt Herta Gerlach vom Organisationsteam des Wandertages mit.

Die zwölf Ausflugsziele, die auf den Seiten des Busses zu sehen sind, stehen exemplarisch für die Wanderregion Eichsfeld von der Burg Hanstein in Bornhagen bis zum Seeburger See nahe Duderstadt. Die Motive sollen auf das Ereignis und seine 234 geführten Wandertouren aufmerksam machen, an denen sowohl Einheimische als auch Touristen teilnehmen können.

Anspruchsvoll oder entspannt und auch für Familien mit Kindern

Das Angebot reiche von entspannten Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Langstreckenwanderungen. Auch für Familien und Kinder halte der Wandertag zahlreiche sagenhafte Erlebnisse bereit. Für die Teilnahme an den Wandertouren kann sich ab kommendem Jahr online registriert werden. Der genaue Startschuss für die Online-Anmeldung steht noch nicht fest.

Das Projektteam Deutscher Wandertag 2024 erhielt bei dem Marketingprojekt Unterstützung von den Eichsfeldwerken. „Sie stellen ihren neusten Bus als Werbefläche zur Verfügung. Die Buswerbung ist eine tolle Möglichkeit, die öffentliche Wahrnehmung des Deutschen Wandertages 2024 zu erhöhen“, freut sich Jeannette Löser, Leiterin des Projektteams.

Einen Überblick über die Wanderrouten gibt es im Internet im digitalen Programmheft unter: www.dwt2024.de/besuchplanen/programmheft.