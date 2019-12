Aufsichtsrat ist endlich arbeitsfähig

Obwohl die Bestellung eines Mitglieds für den Aufsichtsrat des Eichsfeld Klinikums am Mittwoch auf der Tagesordnung des Kreistages stand, wäre der Punkt noch fast von dieser gerutscht. Michael Hoffmeier (Grüne) stellte nämlich zu Beginn der Sitzung den Antrag auf Verschiebung in die nächste. Seine Begründung: „Das jetzige Verfahren zur Abstimmung ist kein demokratisches Wahlverfahren.“ Und: „Nicht jede Mehrheit ist demokratisch.“ Damit meinte er die Tatsache, dass die Sitze für den Aufsichtsrat nacheinander abgestimmt werden. Die einzelnen Parteien benennen zuvor Kandidaten, und die beiden mit der Stimmenmehrheit werden die neuen Aufsichtsratsmitglieder – der Landkreis stellt als Gesellschafter zwei Sitze. Weil nacheinander abgestimmt wird, würde eine Abstimmung für die anderen nicht mehr erfolgen, wenn zum Beispiel die beiden ersten bereits die Stimmenmehrheit erreicht hätten.

Thadäus König (CDU) setzte dem entgegen, dass die Geschäftsordnung nicht rückwirkend zu ändern sei. Man habe nach diesem Verfahren bereits ein Mitglied gewählt. Peter Trappe (CDU) wurde in der Sitzung vom 2. Oktober mit 24 Ja- zu 17 Nein-Stimmen bestimmt. „Das jetzt zu ändern, sehe ich als ein Problem. Wir können uns in Zukunft zusammen setzen, denn zufrieden bin auch ich mit dem Verfahren nicht, aber zurück geht es nicht“, so Thadäus König.

Nach einigen anderen Wortmeldungen zog Linke/SPD/Grüne-Fraktionschef Heinz Funke den Antrag zurück, verteilte aber noch einen Seitenhieb an Ingo Michelawski (CDU), dem man das ganze Problem zu verdanken habe. „Er hätte sich früher in die Spur machen sollen“. Ingo Michalewski hatte kurz vor der Abstimmung im Juni seine Bereitschaft für das Amt zurück gezogen.

Drei Vorschläge standen dann zur Abstimmung. Die CDU-Fraktion schickte Michael Groß ins Rennen. Marko Grosa, Bürgermeister von Leinefelde-Worbis, wurde im Gegensatz zur ersten Runde im Oktober nicht noch einmal aufgestellt. Das begründete Fraktionschef Thadäus König damit, dass er damals keine Mehrheit auf sich vereinigen konnte und das auch dieses Mal unwahrscheinlich scheine. Auf der Klausurtagung habe man sich deshalb für Michael Groß entschieden. Aus den Reihen der Fraktion Linke/Grüne/SPD stellte sich Mathias Vonderlind zur Abstimmung. Die Fraktion FW/BI/ÖDP schickte Michael Gaßmann.

Alle drei sollten sich auf Wunsch der Ratsmitglieder noch einmal vorstellen. Michael Groß, Silberhäuser Ortschaftsbürgermeister und Verwaltungsleiter der Landgemeinde Stadt Dingelstädt würde, so sagte er, mit seinem betriebswirtschaftlichen Verständnis den Landkreis überparteilich, neutral und kompetent im Ausschuss vertreten. Mathias Vonderlind habe eine ausführliche Qualifikation im Gesundheitswesen und sehe sich nach eigenen Angaben deshalb als geeignetster Kandidat. Und Michael Gaßmann, Bürgermeister in Heuthen, machte noch einmal deutlich, dass es bei der Besetzung des Sitzes darum gehen solle, das Eichsfeld Klinikum nach vorn zu bringen und Standortfragen im Falle eines Zentralneubaus keine Rolle spielen sollten.

Dann ging es an die Abstimmung. Auf dem Wahlzettel sollten die Ratsmitglieder ganz einfach Ja oder Nein ankreuzen. Mit Michael Groß ging es los. Er erhielt 17 Ja- und 23 Nein-Stimmen. Also wurde in der zweiten Runde über Mathias Vonderlind abgestimmt. Er erhielt 8 Ja- ud 33 Nein-Stimmen. Nun lag alles an der Abstimmung über Michael Gaßmann. Hätte auch er keine Mehrheit geholt, wäre die Abstimmung ins neue Jahr verschoben worden. Er konnte aber 21 Ja-Stimmen auf sich vereinen. 19 Ratsmitglieder stimmten gegen ihn. Somit besetzt er zusammen mit Peter Trappe die beiden Sitze des Landkreises im Aufsichtsrat.

Damit war auch dem Stichwort Pluralität genüge getan, denn einige Kreistagsmitglieder hatten zuvor Bedenken geäußert, sollten beide Sitze aus der CDU-Fraktion besetzt werden.