Aus dem Hinterhalt: Zwei Männer überfallen 62-Jährigen in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Polizei sucht nach den Tätern und nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte haben am Freitagmorgen einen 62 Jahre alten Mann in Heiligenstadt überfallen. Bisherigen Ermittlungen zufolge versuchten die zwei unbekannten Täter in der Cranachstraße an den Rucksack des Mannes zu gelangen. Das Opfer wehrte sich. Es kam zu einer Rangelei kam und die Täter setzten Pfefferspray ein.

Als der 62-Jährige um Hilfe rief, flüchteten die dunkel gekleideten Angreifer ohne Beute. Ein Passant entdeckte gegen 6.25 Uhr das leicht verletzte Opfer und informierte die Polizei. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.