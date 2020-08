Aus Liebe zu Reimen und zur Geschichte

Heiligenstadt. Ein Geschäft in der Wilhelmstraße geht zurück zu alten Zeiten und bietet eine Hommage an Wilhelm Busch.

Sabine Solf hat in ihrem Friseurgeschäft ein historisches Bild hängen. „Das ist meine Großmutter“, sagt die Meisterin. Ihr hat sie zwei Dinge zu verdanken: die Liebe zur Geschichte und die Liebe zu Wilhelm Busch. „Als ich klein war, saßen wir Kinder oft um sie herum, ich auf ihrem Schoß. Und vorgelesen hat sie uns aus einem dicken Buch von Wilhelm Busch.“ Egal ob Max und Moritz, Fips der Affe oder die fromme Helene – Sabine Solf kann ganze Elogen des Satirikers aus dem Gedächtnis zitieren. Was sie auch gern tut und so wiederum ein Schmunzeln auf die Lippen ihrer Kunden zaubert.