Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros der IHK in Nordthüringen, lädt zu einem neuen Ausbilderkurs ein. (Archivbild)

Ausbildung für Ausbilder in Leinefelde

Leinefelde. Die Industrie- und Handelskammer bietet in Leinefelde einen neuen Kurs an. Ausbilder lernen unter anderem etwas über neue Prüfverfahren und moderne Lernmethoden.

Wer selbst ausbilden will, muss persönlich und fachlich geeignet sein. Laut Christian Böduel, Leiter der Regionalbüros der IHK in Nordthüringen, hängt der Ausbildungserfolg entscheidend von der Qualifikation des Ausbilders ab. „Neu erlassene beziehungsweise modernisierte Berufe, neue Ausbildungsstrukturen, neue Prüfverfahren und moderne Lern- und Lehrmethoden stellen an die Ausbilder zunehmend erhöhte Anforderungen“, sagt er.

Die IHK bietet vom 3. Mai bis 28. Juni montags und mittwochs jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung in Leinefelde an.

Kontakt: Tel.: 0361/3484152, E-Mail: toepfer@erfurt.ihk.de.