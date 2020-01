Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausflug in die Welt der Modelleisenbahn

Nach zweijähriger Pause finden am Samstag, 11. Januar, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der Leinefelder Obereichsfeldhalle die 17. Modellbahnausstellung des Eisenbahnclubs Leinefelde e. V. sowie eine Börse für Modellbahnartikel statt.

Ausgestellt wird neben der clubeigenen H0-Anlage, auf der die Elektrifizierung der Bahnstrecke in vollem Gange ist, die TT-Großanlage mit bekannten Bahnmotiven des Eichsfeldes, die schon auf vielen Messen deutschlandweit ausgestellt wurde, teilt Frank Jachmann, der erste Vorsitzende, mit. Viel Wert legt der Club auf die Orientierung am Vorbild. „Lange Fahrstrecken wechseln sich mit großen Kurvenradien ab, bevor die epochegerechten Züge den Bahnhof Leinefelde erreichen. Hier könnte man sich um Jahrzehnte zurück versetzt fühlen, da das Bahnhofsgebäude im Modell originalgetreu den Bahnhofsbereich Leinefelde mit den Bahnanlagen der Kanonenbahn im Maßstab 1:120 widerspiegelt.“ Damit alles so originalgetreu wie möglich aussehen kann, wurden neben Fotografien und Bauplänen auch Zeitzeugen zu Rate gezogen.

Als Höhepunkt wird am Wochenende die Ausstellungsanlage der Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde Halle-Stadtmitte gezeigt. Die Anlage der Spur N im Maßstab 1:160 hat den nordamerikanischen Kontinent als Vorbild. Neben den schon gut bekannten und beliebten Variationen der LGB-Anlage des Eisenbahnclubs aus Bleicherode, wird auch wieder Eisenbahnfreund Hans-Dieter Herz mit Fahrzeugen aus der Reichsbahnepoche vertreten sein.

Das Mini-Truck-Team aus Rosdorf will zudem mit seinen funkferngesteuerten Straßenfahrzeugen im Maßstab 1:22 und einem fast authentischen Feuerwehreinsatz die Besucher in den Bann ziehen.

Wer seinen Modellfahrzeugpark aufräumen möchte und seine gebrauchten Modellbahnartikel zum Kaufen oder Tauschen anbieten möchte, ist an beiden Tagen bei der Börse gut aufgehoben, so Frank Jachmann. Junge Modellbahnfreunde können sich ihrerseits am Samstag ab 14 Uhr in einer Bastelecke beschäftigen, die durch den Verein betreut wird. „Hier kann die Grundlage für eine erste eigene Modellbahnanlage gelegt werden“, meint Jachmann. Für eine Tasse Kaffee bei einem interessanten Eisenbahnvideo ist ebenfalls gesorgt.