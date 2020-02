Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Außerirdische belagern Leinefelde

Leinefelde. Es war 20.12 Uhr als am Samstag das Raumschiff LCV 001 Kurs auf Leinefelde nahm und kurze Zeit später einschwebte. Beim Büttenabend des Leinefelder Carneval Vereins, der unter dem Motto „Der LCV grüßt aus dem All zum Leinefelder Karneval“ stand, war alles irgendwie außerirdisch. So begrüßte Alien M3EO (Manuela Eff) die Erdlinge auf ihren Plätzen, unter die sich auch ein paar Fremdlinge gemischt hatten. Sie sei gekommen, um für den führungslosen Planeten eine Galaxie zu suchen, meinte das alienartige Wesen.

Aber erst einmal marschierte die Aktivengarde mit den „Hausdrachen“ des LCV ein, bevor Manuela Eff und Viktoria Orlob, die durchs Programm führten, die Gäste willkommen hießen. Ganz besonders wurde das Prinzenpaar Prinzessin Antje I. und Prinz Alexander I. begrüßt. Der Prinz warnte, dass es im All bald keine Demokratie mehr geben werde. Dann nahm sich Commander Alexander I. Ereignisse des letzten Jahres vor und monierte, dass die Seebühne zum Stadtfest ein einziges Dilemma war, weil man letztendlich festgestellt hatte, dass es keine Betriebserlaubnis gab. Das sei so, als wenn man seiner Frau ein Auto schenkte und dann sage: „Schatz, die Autoschlüssel liegen aber noch im Autohaus“, so Alexander I.

Beim Auftritt der Gruppe „Ramstein“ auf Burg Scharfenstein könnte es Probleme mit dem Brandschutz geben, meinte der Prinz. „Aber die Freiwillige Feuerwehr Leinefelde hat schon aufgerüstet und sich ein Fahrzeug von der Flughafenfeuerwehr des Airports Leipzig geleast“. Samira Nimser machte mit einem Mariechentanz weiter. Die junge Dame kann auf mehrere Teilnahmen bei Landeswettbewerben als Tanzmariechen verweisen. Das Duo Stella Ferrari und Simon Montag zeigten ebenfalls, was sie tänzerisch drauf haben, bevor das Showtanzballett „Bambinos“ mit der „Maus auf Weltraumreise“ ging. Melanie Riethmüller machte mit der ersten Bütt des Abends weiter. Als Horst Schlämmer, dem wenig adretten Mann im grauen Trenchcoat, kam sie und echauffierte sich über Narren, die unberechtigt Plätze im Saal eingenommen hatten.

Schließlich trat Vereinsvorsitzender Sven Goos in die Bütt, bevor die Leinspatzen ihre Tanzqualitäten zeigten. Nach dem Motto „Es ist ein Schiff, aber ein Raumschiff“, liefen die kleinen Tänzer zu Höchstform auf. Wähnten sich die kleinen Matrosen mit Käptn Blaubär erst noch auf einem echten Schiff, entpuppte sich dieses als Raumstation, mit dem die Kleinen ins All flogen. Einen Wettlauf zum Mond veranstalteten die Kirmesburschen aus Leinefelde. Ein Kampf um die Vorherrschaft im All bahnte sich zwischen den Großmächten Russland und Amerika an. In Kosakenkostümen und Astronautenanzügen glänzten sie beim Kampf der Giganten. Das Mariechen-Medley mit allen fünf Tanzmariechen des LCV und ein Beitrag der Hausdrachen zum Thema „Mit dem Space-Taxi ins All, die Hausdrachen feiern überall“ folgten. Die beiden Leinefelder Geister Hui und Bui suchten anschließend einen Schlafplatz in einem Transporter, der sich selbstständig in Gang setzte und ins All steuerte. Dass Hui und Bui auf dem Mond einen blinden Passagier auflasen und zur Erde mitbrachten, überraschte nicht nur die Weltraumreisenden.

Der Auftritt des Showtanzballetts „Straight Dance Formation“ war ein echter Hingucker. Unter dem Motto „Alles, außer irdisch“ wirbelten die Aliens Lichtjahre von der Erde entfernt das Orbit durcheinander.