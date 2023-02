Die Pfarrgemeinde Maria Magdalena in Leinefelder wird Gastgeberin der geplanten regelmäßigen Treffen für von SED-Diktatur Betroffene.

In Leinefelde soll ein Treff für Betroffene der SED-Diktatur entstehen

Leinefelde. In Leinefelde sollen Betroffene der SED-Diktatur, zum Beispiel frühere DDR-Heimkinder, einen regelmäßigen Treffpunkt zum Austausch im geschützten Raum erhalten. Das Angebot unterbreitet der Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Ein neues Angebot soll es im Eichsfeld für ehemalige DDR-Heimkinder und Menschen mit Diktaturerfahrung geben. Treffpunkt soll in Leinefelde sein. Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt Betroffene zu einer regelmäßig stattfindenden Gruppe ein.

„Die Teilnehmenden können sich in einem geschützten und fachlich begleiteten Rahmen mit ihren biografischen Erfahrungen und Erlebnissen in den Heimen und Jugendwerkhöfen der DDR-Jugendhilfe, in den Haftanstalten und als Verfolgte oder Diskriminierte der SED-Diktatur auseinandersetzen“, erklärt Thomas Rauscher von der Pressestelle des Landesbeauftragten. „Dabei werden Sie selbst Handelnde“, führte Rauscher aus.

Erfahrungen früherer Gruppen werden genutzt

Der Aufbau und die fachliche Begleitung stütze sich auf die Erfahrung aus über zehn Gruppenangeboten der Jahre 2016 bis 2022. Der Fokus liege besonders auf der Förderung von zwischenmenschlichen Beziehungen, einer besseren Alltagsbewältigung und der Vermittlung von Erklärungswissen.

Geplant sei, sich einmal pro Monat im Johanneshaus der Pfarrei St. Maria-Magdalena zu treffen. Start soll am 27. Februar sein. Die Leitung übernehmen Tina Jung und Robert Sommer, beide Mitarbeiter des Landesbeauftragten und speziell zum Thema ausgebildete Pädagogen und Berater. Die Teilnahme ist kostenfrei. Acht bis zehn Teilnehmer seien eine gute Größe. Eine Anmeldung sei erforderlich.

Anmeldung bei Robert Sommer unter Tel.: 0361/57 3114-957, E-Mail: sommer@thla.thueringen.de