Auswirkungen der Landesgartenschau auf die Leinefelder Südstadt

Im Bereich der Ohne in Leinefelde wurden Rodungsarbeiten durchgeführt. Hier entsteht ein Auwald.

Leinefelde. In zwei Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis werden die Projekte der Landesgartenschau 2025 vorgestellt. Die Auswirkungen durch die anstehenden Baumaßnahmen in der Leinefelder Südstadt werden beleuchtet.

Zu zwei multimedialen Informationsveranstaltungen lädt das Team der Landesgartenschau alle Interessierten ein. Los geht es am Dienstag, 18. April, um 18.30 Uhr im Mieterzentrum der Wohnungs- und Verwaltungs GmbH Leinefelde in der Leinefelder Hahnstraße 2.

Die nächste Möglichkeit, sich über das Großprojekt der Stadt Leinefelde-Worbis zu informieren, gibt es dann am Montag, 24. April, um 19 Uhr in der Aula der Worbiser Grundschule „Am Ohmberg“ in der Elisabethstraße 2. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Zum einen wird das Gesamtkonzept der Landesgartenschau 2025 vorgestellt. Ebenso beleuchtet werden die Auswirkungen der Baumaßnahmen auf die Leinefelder Südstadt und ihre Bewohner. Auch die Möglichkeiten der Einbindung der Bevölkerung in die einzelnen Projekte wird Thema bei den Vorträgen sein. Am Ende der können die Gäste individuelle Fragen zu der Schau stelle.

Bei weiteren Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesgartenschau-Büros in der Leinefelder Beethovenstraße 2 unter Telefon 03605/200 511 zur Verfügung.