Ein Auto brannte am Mittwoch in Heiligenstadt. (Symbolbild)

Auto in Heiligenstadt steht in Flammen

Heiligenstadt. Ein Auto geriet am Mittwoch in Heiligenstadt in Brand. Die Landstraße 1105 musste gesperrt werden.

Ein Auto stand am Mittwoch in der Nähe von Heiligenstadt in Flammen. Laut Polizeiangaben seien verschmorte Kabel die Ursache für den Brand gewesen.

Um den Brand zu löschen, musste zeitweilig die Landstraße 1005 voll gesperrt werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

