Auto in Worbis beschädigt: Unbekannte treten Außenspiegel ab

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Worbis ein Auto beschädigt, das in der Breitenbacher Straße abgestellt war. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, traten der oder die Täter offenbar einen Außenspiegel eines VW ab. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden unter Telefon: 03606/6510.