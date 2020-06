Epschenrode. Wagen kam in einer Kurve von der Straße ab. Schwangere saß mit im Auto.

Auto landet bei Epschenrode im Straßengraben

Im Straßengraben hat am Mittwochabend die Fahrt einer 23-Jährigen geendet. Sie war gegen 18.30 Uhr auf der Landstraße 1014 aus Richtung Epschenrode in Richtung Stöckey unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Eine der vier Insassen, eine schwangere Frau, wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Ein Alkoholtest ergab bei der 23-jährigen Fahrerin einen Wert von über 0,7 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben.