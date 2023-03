Auto stößt im Eichsfeld mit Linienbus zusammen

Dingelstädt. Im Eichsfeld sind ein Linienbus und ein Auto kollidiert. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Ein Busfahrer wollte am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in Dingelstädt von der Steinstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Ford Focus, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte und aus der Bahnhofstraße gefahren kam, zuammen.

Alle Bus-Insassen konnten das Fahrzeug unversehrt verlassen, niemand ist verletzt worden. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte aus und reinigte die Unfallstelle. Gegen 17.30 Uhr war die Straße dann wieder komplett frei.

