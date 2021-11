Autobahnauffahrt am Dreieck Drammetal Richtung Kassel gesperrt

Drammetal. Die Autobahn GmbH will zwischen A 38 und A 7 Fahrbahnschäden beseitigen lassen.

Die Auffahrt am Dreieck Drammetal von der A 38 zur A 7 in Fahrtrichtung Kassel wird von Dienstag, 16. November, 9 Uhr, bis Mittwoch, 17. November, 6 Uhr, gesperrt. Als Grund teilt die Autobahn GmbH die Beseitigung von Fahrbahnschäden mit. Pendler werden gebeten, auf der A 7 bis Göttingen Nord zu fahren und dort retour die A 7 in Richtung Kassel zu nehmen. Auch wird von Mittwoch, 8 Uhr, bis Freitag, 19 Uhr, der Rasthof Göttingen in Richtung Hannover inklusive der Anbindung Mengerhausen gesperrt.