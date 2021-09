Autofahrer nahe Leinefelde mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Dieser Unfall hat sich am Mittwochnachmittag im Eichsfeld ereignet.

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 77-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war zuvor mit seinem Suzuki in der Breitenbacher Straße in Leinefelde unterwegs, als er mit einem Hyundai kollidierte. Plötzlich hatte der Mann gesundheitliche Probleme bekommen und konnte sein Auto nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Seine 77 Jahre alte Beifahrerin kam ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Hyundai blieb unverletzt. Bis etwa 12 Uhr mussten sich die Autofahrer auf Beeinträchtigungen im Straßenverkehr an der Unfallstelle einstellen.

