Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Einen 39-jährigen Autofahrer, in seinem Opel Astra, haben Polizisten am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Bergstraße in Niederorschel gestoppt. Der Mann, der den Polizisten hinreichend wegen verschiedener Verkehrsdelikte bekannt ist, besitzt keine Fahrerlaubnis. Der Opel ist nicht zugelassen, ein Drogentest verlief zudem positiv. Der musste sein Fahrzeug stehen lassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzten.