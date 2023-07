Autofahrer will in Heiligenstadt seine Notdurft verrichten – Sein Auto rollte los und durchbrach ein Geländer

Heiligenstadt. In Heiligenstadt hatte ein Mann vermutlich sein Auto nicht richtig gesichert. Es rollte los und durchbrach ein Geländer. Die Feuerwehr musste alarmiert werden.

Er wollte eigentlich nur seine Notdurft verrichten, doch dann machte sich sein Skoda selbstständig. Was möglicherweise amüsant klingen mag, hätte tragisch enden können! – Ein 57-jähriger Autofahrer stieg am Montag laut Polizei am Sportplatz in Heiligenstadt aus seinem Fahrzeug aus und sicherte es dabei offenbar nicht richtig. Kurze Zeit später jedenfalls rollte das Auto los, durchbrach das Geländer und rollte einen Hang hinab. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Auto zu bergen und das auslaufende Benzin zu binden.