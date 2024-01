Autofahrerin reagiert aggressiv bei Verkehrskontrolle im Eichsfeld

Leinefelde Bei einer Verkehrskontrolle in einer Eichsfelder Stadt trifft die Polizei auf eine aggressive Frau. Diese bekommt es nun, mit Konsequenzen zu tun.

Am Samstagabend befuhr eine 39-jährige Seat-Fahrerin in Leinefelde die Einsteinstraße und wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. In der Atemluft der Frau stellten sie Alkoholgeruch fest und nahmen zugleich sichtbare Probleme bei der Koordination des Gleichgewichts wahr.

In der Folge, so die Polizei, habe die Fahrerin einen Atemalkoholtest abgelehnt und ihre Ablehnung gegenüber den Polizeibeamten und deren Maßnahmen in Form von körperlicher und verbaler Aggression gezeigt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zeigte sich die Entnahme einer Blutprobe jedoch als erforderlich. Nunmehr leistete die Frau während der Verkehrskontrolle Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde mittels Handfesseln fixiert, heißt es im Polizeibericht.

Sie wurde ins Klinikum nach Heiligenstadt gebracht und habe während der Blutentnahme erneut Widerstand geleistet, um sich der Maßnahme zu entziehen. Erneut mussten die Beamten einfache körperliche Gewalt anwenden, um sich und das Personal der Notfallambulanz zu schützen, teilt die Polizei weiter mit.

Die 39-Jährige müsse sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des zweifachen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.