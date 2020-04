So einen Anblick wie auf dem Archiv-Bild wird es in diesem Jahr nicht in Heiligenstadt geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofrühling ist abgesagt

Die Interessengemeinschaft (IG) der Händler und Kaufleute in Heiligenstadt muss den diesjährigen Autofrühling absagen. Er sollte eigentlich am 10. Mai in der Heiligenstädter Innenstadt stattfinden. Jährlich konnten tausende Menschen auf der Wilhelmstraße begrüßt werden, sich die neuesten Modelle verschiedener Marken ansahen. Kombiniert wurde der Autofrühling in den vergangenen Jahren mit dem großen Museumsfest. Die IG halte sich laut einer Mitteilung damit an die aktuellen Corona-Regeln.