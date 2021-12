Autoräder in Dingelstädt gestohlen

Dingelstädt. Vier Autoreifen stahlen in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte auf vom Gelände eines Autohauses in der Mühlhäuser Straße in Dingelstädt. Der oder die Täter bockten laut Polizei ein Auto auf, schraubten die Räder ab und verschwanden. Der Schaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen