Autorennen in einer Eichsfelder Bibliothek

Am 7. Mai geht es in der Leinefelder Stadtbibliothek nicht nur um Bücher.

Leinefelde. In einer Bibliothek geht es normalerweise ausschließlich um Bücher. In Leinefelde ändert sich das für einen Tag.

Wer schon immer einmal in die virtuelle Welt des Rennsports eintauchen wollte, der hat dazu bald in der Leinefelder Stadtbibliothek die Gelegenheit. „Während die Händler am Sonntag, 7. Mai, zum traditionellen Automarkt in die Bahnhofstraße einladen, dürfen sich Interessierte im Zeitraum von 13 Uhr bis 18 Uhr im Simulator als Rennfahrer versuchen“, erklärt René Weißbach, stellvertretender Fachamtsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Kultur der Stadt Leinefelde-Worbis.

Bis zu vier Nutzer gleichzeitig könnten auf verschiedenen Strecken entweder ihr eigenes Rennen bestreiten oder gegeneinander um die begehrten Siegertrophäen kämpfen, heißt es. Realistische Bewegungen des Lenkrades verstärken dabei den Eindruck, tatsächlich auf dem Indianapolis Motorspeedway oder anderen weltbekannten Strecken um die besten Zeiten zu fahren.

Der Eintritt zum virtuellen Rennvergnügen in der Bücherei ist frei. Eine Anmeldung dazu sei nicht notwendig, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die Mitarbeiter der Bibliothek und die Speed-Acadamy der Lebenshilfe freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und eine rege Teilnahme.