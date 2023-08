Kirchenmusikdirektor Michael Taxer von St. Marien Heiligenstadt gestaltet am Sonntag eine besondere Orgelvesper.

Bach und mehr in der Propsteikirche zu Heiligenstadt

Heiligenstadt. Eine Orgelvesper in Heiligenstadt steht unter einem besonderen Anlass. Dabei sollen Werke namhafte Komponisten erklingen, aber auch Eichsfelder Kompositionen.

Die Propsteipfarrei St. Marien in Heiligenstadt begeht am Sonntag, 13. August, ihr Patronatsfest. Gefeiert wird das Patrozinium der markanten Kirche mit den beiden Türmen zum Fest Mariae Aufnahme in den Himmel.

Um 16 Uhr wird Michael Taxer die Orgelvesper zum Fest gestalten. Dafür hat er Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Naji Hakim und Marcel Dupré, aber auch eigene Werke ausgesucht.

Alle sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.