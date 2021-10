Bache und Frischling bei Unfall getötet - Unfall wegen Wildschwein auf A38

Heiligenstadt. Gleich zwei größere Wildunfälle meldet die Polizei aus dem Eichsfeld. Außerdem hat ein Mann nun Ärger mit der Polizei.

Wildschwein rennt über A 38: Zwei Pkw überfahren Wildschwein

Mit Blechschäden endete ein Wildunfall in der Nacht zu Montag auf der A 38. Gegen 23.40 Uhr war laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Ahrenshausen ein Wildschwein über die Autobahn gerannt. Auf der Richtungsfahrbahn Göttingen konnten zwei Fahrer in jeweils in ihrem VW dem Tier nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete dabei an der Unfallstelle. Die beiden Autofahrer lieben unverletzt. Der Schaden belief sich auf insgesamt 8.000 EUR.

Unfall nicht gemeldet, nun Ärger mit der Polizei

Ärger mit der Polizei hat seit Sonntagvormittag ein 21-jähriger Mann aus dem Eichsfeld. Er war am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta im Ahornweg in Gernrode auf einen Ford Focus aufgefahren. Beide Unfallbeteiligten fuhren zunächst nach Hause.

Nach kurzer Zeit meldete sich dann doch der Fahrer des Ford Focus bei der Polizei. Die Polizisten nahmen das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort auf und statteten auch dem 21-jährigen Unfallgegner einen Besuch ab. Warum dieser nicht sofort nach dem Unfall die Polizei informierte, war schnell klar. Er hatte die Kirmes in Bernterode besucht und Alkohol getrunken. Der junge Mann musste mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein aushändigen.

Bache und Frischling bei Unfall getötet

Eine Bache und ein Frischling verendeten am Sonntagabend nach der Kollision mit einem Auto auf der Landstraße zwischen Heiligenstadt und Uder. Eine 49-jährige Frau fuhr auf der Straße kurz nach 21 Uhr in Richtung Uder, als plötzlich die Wildschweinrotte auf die Straße lief. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Bache und ihr Frischling schleuderten auf den Randstreifen. Der VW Fox wurde beschädigt. Ein Jagdpächter entsorgte die verendeten Tiere.

