Bären in Worbis haben frühzeitig Höhlen gebaut

Großer Hunger, dickes Fell, intensiver Höhlenbau – schon im Spätherbst deuteten die Bären im Projekt Worbis an, dem Thüringer Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären, dass es einen strengen Winter geben würde.

Kurz vor dem Schneechaos sehr aktiv

Nicht nur Doro, die aus einem Zoo in Spanien stammt, buddelte ausgiebig an ihrer Höhle im Alternativen Bärenpark Worbis. Auch die langjährigen Bewohner des Bärenrefugiums, Laura und Pedro, waren in den milden Tagen kurz vor dem Schneechaos aktiv in puncto Winterquartier. Laura nutze die milden Temperaturen der vorherigen Woche, um eine neue Winterhöhle zu graben. Und das schaffte sie in nur drei Tagen. Diese wurde ihr aber bald vom Bärenmann Pedro streitig gemacht. Der kurz darauffolgende heftige Schneefall und die Kälte sollten den Wildtieren Recht geben.

Witterung behindert Futterlieferung

Nun liegt Worbis, wie viele Teile der Region, versunken in weißer Pracht. Doch das malerische Winterwunderland bereitet dem Team des Tierschutzprojekts erhebliche Arbeit. Vor allem anderen muss die Versorgung der Tiere aufrecht erhalten werden, trotz Lockdown und Schneechaos.

Sabrina Schröder, Leiterin des Projekts in Worbis, sagt dazu: „Die aktuelle Schneelage bereitet große Probleme für die Lieferung von Tierfutter. Viele Straßen sind komplett dicht oder nur schwer zu passieren. Bei der Räumung unserer Zulieferwege müssen wir daher des Öfteren kreativ werden.“

Einige Bären gehen nicht in die Winterruhe

Zirkus, Zoo, Privathaltung – die Tiere im Projekt Worbis stammen alle aus schlechten Haltungen, wurden zum Teil über viele Jahre hinweg miss­handelt.

Einige Bären gehen aufgrund ihrer traumatischen Vergangenheit nicht in die Winterruhe. Sie müssen also, wie Wölfe und Heimtiere, auch in der kalten Jahreszeit gefüttert werden.

Wer die Tiere unterstützen will, zum Beispiel mit einer Nussspende, findet auf der Internetseite www.baer.de alle weiteren Informationen über die gemeinnützige Einrichtung im Eichsfeld.