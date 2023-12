Bärenpark Worbis bekommt Zuwachs

Leinefelde-Worbis Die Tiere des Alternativen Bärenparks Worbis bekommen einen neuen Mitbewohner. Der Petz wurde aus der Ukraine gerettet.

Ende November wurde der junge Braunbär Mykhailo aus nicht artgerechter Privathaltung in der Ukraine gerettet. Die Rettungsmission wurde von der Gründerin von Wild Animal Rescue, Natalia Popova, und ihrem Team geleitet. Im Voraus wurde die Aktion von den hiesigen Organisationen Association of Animal Protection Organizations of Ukraine und Help Animals of Ukraine (Hau) unterstützt. „Jetzt erhält er im Bärenwald Domazhyr die beste Pflege und medizinische Versorgung, um sich ausreichend zu erholen und zu stärken. Denn seine Reise geht noch weiter: Ziel ist der Alternative Bärenpark Worbis“, teilt die Tierschutz-Einrichtung aus dem Eichsfeld mit.

Der Vierbeiner ist untergewichtig und seine Zähne sind in einem sehr schlechten Zustand. Mykhailo muss seit Jahren unter massiven Schmerzen leiden.

In einem winzigen Käfig auf dem Gelände eines Naherholungszentrums wurde der Bär gehalten. „Auf lebensverachtende Weise wurde Mykhailo eingesperrt und zur Schau gestellt, um Besucher zu unterhalten. Bereits 2019 versuchte die Tierschutzorganisation ,Vier Pfoten´ ihn zu retten, allerdings ohne Erfolg. Die Haltung war damals legal und der Besitzer keineswegs bereit, das arme Tier herauszugeben“, heißt es aus Worbis..

Im November 2021 trat in der Ukraine ein neues Gesetz in Kraft, das die Haltung und Nutzung von Bären zu Unterhaltungszwecken verbietet. Obwohl durch das neue Gesetz die Haltung von Mykhailo illegal war, haben die zuständigen Behörden nicht nachgewiesen, dass diese Haltung dagegen verstößt. Im Jahr 2022 hat die Stiftung für Bären, gemeinsam mit ihren Partnern von Bears in Mind und Ivana Kudina von Eco-Halych, erneute Bemühungen unternommen, um Mykhailo zu retten.

„Zunächst sah es gut aus: Die Vorbereitungen waren getroffen, Unterlagen bereit und der Rettungswagen machte sich auf den Weg. 24 Stunden vor Ankunft änderte Mykhailos Besitzer seine Meinung und wir mussten die Aktion abbrechen. So sollten die Qualen des Bären ein weiteres Jahr andauern.Daher sind wir nun überglücklich, dass die gemeinsamen Tierschutzbemühungen endlich ein glückliches Ende für Mykhailo ermöglicht haben“, heißt aus dem Alternativen Bärenpark Worbis.