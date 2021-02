Bärenpark Worbis darf keine Waschbären aufnehmen

Worbis. Die zwölf Waschbären, die aktuell im Bärenpark Worbis leben, verbleiben aber bis an ihr Lebensende im Park.

Momentan leben zwölf Waschbären im Alternativen Bärenpark in Worbis oder um es ganz genau zu sagen, ruhen sie dort aktuell. Denn Waschbären halten, ähnlich wie Braunbären, Eichhörnchen und Dachse eine mehrmonatige Winterruhe. Sie unterscheidet sich vom Winterschlaf, in dem die Tiere ihre eigene Körpertemperatur nicht so stark senken. Sie wachen häufiger auf und suchen nach Nahrung.