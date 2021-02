Bahnbrücke in Wingerode weicht Neubau

Die Vorbereitungsarbeiten zum Abriss der Bahnbrücke bei Wingerode sind in vollem Gange. Daniel Hagedorn und seine Kollegen von der Firma Beton Abbautechnik haben schon Anhängebohrlöcher in den Überbau gebohrt und sind nun dabei, den etwa 70 Zentimeter dicken Stahlbeton des Überbaus mit einer Wandsäge in 18 Teile zu zerlegen, die dann von einem Autokran ausgehoben wird. Der Bahnverkehr ruht dann zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Die neue Brücke bekommt auch 6,50 Meter breite Fahrbahn beidseitig Gehwege. Anfang November soll alles fertig sein.