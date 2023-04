Bahnsteigdächer in Leinfelde werden demontiert

Leinefelde. Seit vergangenem Wochenende haben die Arbeiten auf dem Leinefelder Bahnhof begonnen. Bis zum Frühjahr 2024 dauern die Sanierungsarbeiten.

Der Leinefelder Bahnhof ist seit dem vergangenen Wochenende zu einer Baustelle geworden. Durch die Rückbauarbeiten der alten Holzkonstruktion verändert sich fast täglich der gewohnte Anblick des gesamten Areals. Die Deutsche Bahn und der Bund investieren in die Sanierung der Bahnsteige und der Technik rund vier Millionen Euro. Anfang 2024 wird laut Deutsche Bahn mit dem Wiederaufbau der neuen Bahnhofsdächer begonnen. In der Übergangszeit werden Wetterschutzhäuschen aufgestellt. Während der Bauarbeiten muss eine veränderte Wegeführung erfolgen. Zeitweise komme es auch zu Bahnsteigänderungen, so die Deutsche Bahn.