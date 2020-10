Bald um vier zappenduster

Eigentlich sollte das Thema längst erledigt sein: Das halbjährliche Drehen an der Uhr. Doch noch immer gibt es in der EU keine Einigung, was nun wird. Nächstes Jahr sollte es nach den Plänen ein Ende haben, aber noch immer passiert nichts. Vor zwei Jahren bereits, 2018, hat es europaweit eine Online-Umfrage gegeben. Eine große Mehrheit der Europäer hatte sich für die Abschaffung der Zeitumstellung und für eine dauerhafte Sommerzeit ausgesprochen. Doch dann meldeten sich wieder Experten zu Wort, die unter anderem anmahnten, dass dann keine einzige Sonnenuhr mehr richtig ginge. Nun aber heißt es, dass es noch immer keine Studie über die Auswirkungen für alle europäischen Länder gebe, wenn sie abgeschafft würde. Hm...

Wir müssen also weiter warten und an diesem Wochenende die Zeiger eine Stunde zurück stellen. Gut, die meisten Geräte machen das von selbst, zum Beispiel Computer, Funkuhren, Handys und dergleichen. Aber an den Herden, an den Mikrowellen, im Auto – da geht schon mal die gewonnene Stunde ins Land, bis man alles erledigt hat. Und in wenigen Wochen ist es schon um 16 Uhr zappenduster. Es gilt also noch immer die Eselsbrücke mit den Gartenstühlen: Im Frühjahr kommen sie VOR die Tür, im Herbst ZURÜCK in den Keller oder Schuppen.