Bargeld aus einer Wohnung im Eichsfeld gestohlen

Heiligenstadt. Unter einem Vorwand verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in Heiligenstadt und verwickelten die Bewohnerin in ein Gespräch. Sie erlebte danach eine böse Überraschung.

Eine Frau aus Heiligenstadt zeigte am Donnerstag bei der Polizei an, dass Bargeld aus ihrer Wohnung gestohlen wurde. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung verschafft haben. Es ist nicht auszuschließen, dass das Geld entwendet wurde, während die Frau abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt war.

Die Eichsfelder Polizei bittet die Bevölkerung in derartigen Fällen um besondere Vorsicht. „Seien sie misstrauisch und lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Wenn Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie einen Angehörigen oder eine Person ihres Vertrauens.“ Bei Fragen stehe auch jederzeit die örtliche Polizeidienststelle zur Verfügung.