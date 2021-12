Die Arbeiten an der Mühlhäuser Straße in Breitenworbis sind jetzt abgeschlossen.

Bauarbeiten an der Mühlhäuser Straße in Breitenworbis beendet

Breitenworbis. Gemeinschaftsprojekt von Kommune und EW Gas

Abgeschlossen sind laut Bürgermeister Cornelius Fütterer die Arbeiten an der Mühlhäuser Straße in Breitenworbis. An dem Gemeinschaftsprojekt beteiligten sich EW Gas, die die Gasdruckleitung erneuerten, und die Gemeinde, die die Straße sanierte. Investiert wurden von letzterer rund 80.000 Euro. Aufgeteilt war die Maßnahme in zwei Bauabschnitte.