Christian Raabe (vorn) und Christian Jakobshagen, von der Firma Bode Bautechnik verlegen in der Hospitalstraße einen Regenwasserkanal.

Heiligenstadt. Heiligenstädter Bauamtsleiter hofft, dass der Gehweg auf der Südseite in der Hospitalstraße Mitte Dezember wieder freigegeben werden kann.

Bauarbeiten bei laufendem Bahnbetrieb in Heiligenstadt

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hospitalstraße wird derzeit ein großer Regenwasserkanal neben den Bahngleisen in Heiligenstadt verlegt. Dieser soll laut Heiligenstadts Bauamtsleiter Philipp Heinrichs das gesamte Wasser nördliche der Bahnlinien aufnehmen und in die Leine ableiten. Im Oktober haben die umfangreichen Bauarbeiten begonnen. Zunächst wurde in einem speziellen Verfahren und unter laufenden Bahnbetrieb von Christian Raabe (vorn) und Christian Jakobshagen, von der Firma Bode Bautechnik, eine 1420 Millimeter starke Schutzröhre eingebaut. Dafür richtete die Deutsche Bahn extra eine Langsamfahrstrecke für den betreffenden Bereich ein. Nun wird mit dem Einbau des eigentlichen Rohres für die Wasserableitung begonnen.

Heinrichs hofft, dass der Fußweg auf der Südseite Mitte Dezember wieder freigegeben werden kann.