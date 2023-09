Baumaschinen im Wert von 30.000 Euro im Eichsfeld geklaut

Die Einbrecher haben unter anderem Container in Dingelstädt aufgebrochen, um an die Baumaschinen zu gelangen. (Symbolbild)

Dingelstädt. Mehrere Baustellen wurden im Eichsfeld von Dieben heim gesucht. Wie die Maschinen gestohlen worden, ist bislang ein Rätsel.

Unbekannte haben in der Zeit vom 25. August, 14.30 Uhr, bis 28. August, 7 Uhr, ihr Unwesen auf zwei Baustellen in Dingesltädt getrieben. In der Eduard-Schweikert-Straße befand sich ein Norma-Markt im Bau. Von der Baustelle entwendeten die Täter eine Rüttelplatte der Marke Bomag Typ BPR 45/55.

Von der Baustelle in der Eduard-Schweikert-Straße in Dingelstädt entwendeten die Täter eine Rüttelplatte der Marke Bomag Typ BPR 45/55. Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Im selben Tatzeitraum machten sich unbekannte Täter an der Baustelle eines Netto-Marktes in der Straße Hinter den Höfen zu schaffen. Nachdem sie dort einen Baucontainer aufgebrochen hatten, nahmen die Diebe einen gelben Vibrationsstampfer der Marke Wacker, einen großen Trennschleifer der Marke Stihl, einen Kettenzug und zwei Kanallasergeräte sowie ein GPS-Gerät mit Monitor mit, welches an einer Raupe angebracht war. Der gesamte Beuteschaden an beiden Baustellen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Wer hat zum Tatzeitraum Beobachtungen gemacht, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten? Konnte beobachtet werden, wie die Baumaschinen auf Fahrzeuge verladen wurden oder wurde jemandem das Beutegut zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter Telefon: 03606/6510 entgegen.

