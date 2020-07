Baustart an der Kreisstraße in Ershausen

Der Startschuss für die umfassende Sanierung der Kreisstraße in Richtung Lehna ist am Mittwoch in Ershausen gefallen. Auf einer Länge von 140 Meter wurde mit einer Asphaltfräse der alte Straßenbelag entfernt. In den nächsten Wochen werden Elmar Richwien (Foto) und seine Kollegen von der Firma Strabag mit dem Kanalbau beschäftigt sein. „Im Anschluss werden die Hausanschlüsse gemacht und wir beginnen mit der Gestaltung der Straße“, sagt René Walz, Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar. Im Zuge der Sanierung wird ein Gehweg neu gepflastert und auch die Brücke über die Rosoppe an der Einmündung Provinzialstraße wieder ertüchtigt.