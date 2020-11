Baustellen in der Unstrutstadt

Der Neubau der Turnhalle sowie der Ausbau der Krippenräume im Hauptgebäude des Dingelstädter Kindergartens Bummi liegen im Zeitplan. Das teilte Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Die Eröffnung soll wie geplant noch in diesem Jahr erfolgen. Im November stehen nach den Außenputzarbeiten an der Halle, sie sollen bis Mitte des Monats abgeschlossen sein, außerdem noch umfangreiche Arbeiten an den Außenanlagen der Kindertagesstätte auf dem Programm. So soll der Eingangsbereich unter anderem erstmals eine Beleuchtung bekommen.

In der Unstrutstadt laufen aber auch noch andere Baumaßnahmen. Auf dem Kerbschen Berg wird die gesamte Zufahrtsstraße grundhaft ausgebaut. Laut Fernkorn werden Wurzelbrücken eingebaut, und wenn das Schottermaterial liegt, wird darauf eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Zudem werden die Erdkabel für die Straßenbeleuchtung verlegt. Der gesamte Bereich bis zum Paterfriedhof soll eine Beleuchtung bekommen. Aus dem Grund sei die Zufahrt zum Kerbschen Berg bis 30. November voll gesperrt. Bei den Anschlussarbeiten an die Kreisstraße würde es dann zeitweise zu halbseitigen Sperrungen der Straße zwischen Dingelstädt und Kefferhausen kommen.