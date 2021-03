Breitbandausbau in Dingelstädt ist ein Thema der Ratssitzung.

Dingelstädt. Bürgermeister bittet um konzentrierten und kompakten Sitzungsverlauf am 9. März.

Bauvorhaben und Reinigung der Straßen sind Themen in Dingelstädter Ratssitzung

Zu seiner nächsten Sitzung tritt der Dingelstädter Stadtrat am Dienstag, 9. März, um 18 Uhr im Bürgerhaus zusammen. Unter anderem werden sich die Stadträte mit dem Breitbandausbau in der Stadt Dingelstädt, der Gebührensatzung der Bibliothek sowie der Straßenreinigungssatzung befassen. Ferner geht es um die Jahresrechnung der Stadt für das Haushaltsjahr 2019, die Entlastung des Bürgermeisters, die Verwendung der Mittel nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden sowie den Förderantrag für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes beziehungsweise die Sanierung des Allwetterplatzes/Bolzplatzes. Behandelt wird zudem der Bebauungsplan „Hinter dem Kerbschen Berg“, und es geht um das gemeindliche Entwicklungskonzept der Stadt.

Am Ende des öffentlichen Sitzungsteils gibt es eine Bürgerfragestunde. Gäste werden laut Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) gebeten, auf ihr Recht zur Teilnahme an der Sitzung zu verzichten, soweit sie keine Belange in der Fragestunde vorbringen wollen. Während der Sitzung sollte eine FFP2-Maske getragen werden. Und der Bürgermeister bittet darum, von ausschweifenden Diskussionen Abstand zu nehmen, damit ein kurzer, kompakter Sitzungsverlauf gewährleistet werden kann.