Einsicht in den Bedarfsplan Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung in Heiligenstadt einsehbar

Heiligenstadt. Der Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung für dieses und nächstes Jahr steht allen Interessierten zur Einsicht in Heiligenstadt zur Verfügung. Rückmeldungen können an das Jugendamt geschickt werden.

Der Entwurf des Bedarfsplanes Kindertagesbetreuung 2023/2024 steht für alle Interessierten noch bis einschließlich Freitag, dem 18. August, im Jugendamt in Heiligenstadt zur Einsicht bereit. Der Plan ist Bestandteil der Jugendhilfeplanung, der eine Leitlinie für die bedarfsgerechte Sicherung in Kindertagesstätten und der Tagespflege darstellt. In der Aegidienstraße 24 ist die Einsicht montags bis freitags möglich. Die Öffnungszeiten können beim Jugendamt nachgelesen werden. Jeder Interessierte ist eingeladen, den Inhalt des Bedarfsplanes einzusehen und Rückmeldungen per E-Mail an das Jugendamt unter jugendamt@kreis-eic.de zu geben.